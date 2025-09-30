Cégjegyzék
Grid Dynamics
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Serbia

Grid Dynamics Szoftvermérnök Fizetések Serbia helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Serbia a Grid Dynamics cégnél $44.3K yearként a T2 szinthez és $52.4K yearként a T4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Serbia csomag összesen $48.9K. Tekintsd meg a Grid Dynamics teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
Junior Software Engineer(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
Senior Software Engineer
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Grid Dynamics cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps Mérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Grid Dynamics in Serbia sits at a yearly total compensation of PLN 256,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Szoftvermérnök role in Serbia is PLN 183,138.

Egyéb források