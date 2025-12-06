Cégjegyzék
Green Street
Green Street Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in United States a Green Street cégnél $130K és $181K yearként között mozog. Tekintsd meg a Green Street teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$140K - $164K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$130K$140K$164K$181K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Green Street?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Green Street cégnél in United States évi $181,350 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Green Street cégnél a Adatelemző szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,200.

Egyéb források

