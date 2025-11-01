Cégjegyzék
Grainger
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Grainger Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Grainger cégnél $107K yearként a Software Engineer I szinthez és $195K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $139K. Tekintsd meg a Grainger teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Grainger?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Gépi tanulás mérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Grainger cégnél in United States évi $195,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Grainger cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $134,690.

Egyéb források