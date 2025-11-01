A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Grainger cégnél $107K yearként a Software Engineer I szinthez és $195K yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $139K. Tekintsd meg a Grainger teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
