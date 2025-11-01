A Adattudós kompenzáció in United States a Grainger cégnél $153K yearként a Senior Data Scientist szinthez és $195K yearként a Lead Data Scientist szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Grainger teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
