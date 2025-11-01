Cégjegyzék
Grainger
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

Grainger Adattudós Fizetések

A Adattudós kompenzáció in United States a Grainger cégnél $153K yearként a Senior Data Scientist szinthez és $195K yearként a Lead Data Scientist szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $150K. Tekintsd meg a Grainger teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Grainger?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Grainger cégnél in United States évi $194,850 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Grainger cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $156,000.

Kiemelt állások

Egyéb források