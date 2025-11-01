Cégjegyzék
Grafana
Grafana Értékesítés Fizetések

Tekintsd meg a Grafana teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹15.96M - ₹18.56M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Grafana cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Grafana cégnél in India évi ₹20,643,406 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Grafana cégnél a Értékesítés szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹14,745,290.

