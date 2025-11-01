Cégjegyzék
Grafana
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Emberi erőforrás

  • Összes Emberi erőforrás fizetés

Grafana Emberi erőforrás Fizetések

Az átlagos Emberi erőforrás teljes kompenzáció in United Kingdom a Grafana cégnél £43.9K és £64K yearként között mozog. Tekintsd meg a Grafana teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Emberi erőforrás beküldésres itt: Grafana van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Grafana cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Emberi erőforrás ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Emberi erőforrás pozícióra a Grafana cégnél in United Kingdom évi £63,982 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Grafana cégnél a Emberi erőforrás szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £43,920.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Grafana cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források