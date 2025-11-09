Cégjegyzék
Google

Terméktervező Szint

L7

Szintek a cégnél: Google

Szintek összehasonlítása
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Átlag Éves Teljes kompenzáció
$637,975
Alapfizetés
$251,877
Részvényopció ()
$314,528
Bónusz
$71,570

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Google cégnél

Egyéb források