A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater London Area a Goodnotes cégnél £50.7K yearként a L2 szinthez és £74.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater London Area csomag összesen £91K. Tekintsd meg a Goodnotes teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L1 Entry Level Software Engineer ( Belépő szint ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Megtekintés 3 További szintek

Legfrissebb fizetési bejelentések

