A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater London Area a Goodnotes cégnél £50.7K yearként a L2 szinthez és £74.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater London Area csomag összesen £91K. Tekintsd meg a Goodnotes teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
