  Fizetések
  Szoftvermérnök

  Összes Szoftvermérnök fizetés

  Greater London Area

Goodnotes Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater London Area a Goodnotes cégnél £50.7K yearként a L2 szinthez és £74.1K yearként a L3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater London Area csomag összesen £91K. Tekintsd meg a Goodnotes teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/6/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Entry Level Software Engineer(Belépő szint)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Goodnotes?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Goodnotes cégnél in Greater London Area évi £164,567 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Goodnotes cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £89,611.

