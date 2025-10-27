Cégjegyzék
GOAT
GOAT Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a GOAT cégnél összesen $150K yearként. Tekintsd meg a GOAT teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
GOAT
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Összesen évente
$150K
Szint
hidden
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A GOAT cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a GOAT cégnél in United States évi $215,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GOAT cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $150,000.

