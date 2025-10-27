Cégjegyzék
Az átlagos Jogi teljes kompenzáció in United States a GOAT cégnél $203K és $295K yearként között mozog. Tekintsd meg a GOAT teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$233K - $265K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$203K$233K$265K$295K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A GOAT cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Jogi pozícióra a GOAT cégnél in United States évi $295,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GOAT cégnél a Jogi szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $202,500.

Egyéb források