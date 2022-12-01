Cégjegyzék
Glean
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Glean Fizetések

A Glean fizetése $62,409 éves teljes kompenzációtól egy Megoldástervező pozícióhoz az alsó végén $1,054,700-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Glean. Utoljára frissítve: 8/27/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $110K

Backend Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $340K
Adattudós
$261K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Toborzó
$86.1K
Értékesítés
$289K
Értékesítési mérnök
$230K
Szoftvermérnöki vezető
$1.05M
Megoldástervező
$62.4K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Glean cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Glean cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $1,054,700 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Glean cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $245,692.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Glean cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Pinterest
  • DoorDash
  • Square
  • Google
  • Stripe
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források