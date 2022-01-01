Cégjegyzék
Gilead Sciences
Gilead Sciences Fizetések

A Gilead Sciences fizetése $89,550 éves teljes kompenzációtól egy Kockázati tőkebefektető pozícióhoz az alsó végén $349,238-ig egy Vállalati fejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Gilead Sciences. Utoljára frissítve: 9/1/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $140K
Adattudós
Median $223K
Pénzügyi elemző
Median $210K

Programvezető
Median $212K
Projektmenedzser
Median $178K
Üzleti elemző
Median $263K
Informatikus (IT)
Median $220K
Termékmenedzser
Median $170K
Szoftvermérnöki vezető
Median $295K
Orvosbiológiai mérnök
$151K
Vállalati fejlesztés
$349K
Adattudományi vezető
$208K
Jogi
$291K
Vezetési tanácsadó
$156K
Marketing műveletek
$141K
Terméktervező
$203K
Terméktervezési vezető
$182K
Kiberbiztonsági elemző
$182K
Megoldástervező
$254K

Adatarchitekt

Műszaki programvezető
$244K
Kockázati tőkebefektető
$89.6K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Gilead Sciences cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Gilead Sciences cégnél: Vállalati fejlesztés at the Common Range Average level évi $349,238 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Gilead Sciences cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $208,035.

Egyéb források