GIGABYTE
GIGABYTE Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a GIGABYTE cégnél $44.6K és $63.3K yearként között mozog. Tekintsd meg a GIGABYTE teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$50.6K - $60K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$44.6K$50.6K$60K$63.3K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a GIGABYTE?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a GIGABYTE cégnél in United States évi $63,250 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GIGABYTE cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $44,550.

Egyéb források

