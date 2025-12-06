Cégjegyzék
Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Hardvermérnök Fizetések

Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in United States a Giant Magellan Telescope cégnél $143K és $195K yearként között mozog. Tekintsd meg a Giant Magellan Telescope teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$153K - $185K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$143K$153K$185K$195K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

💰 Összes megtekintése Fizetések

Mik a karrierszintek a Giant Magellan Telescope?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Giant Magellan Telescope cégnél in United States évi $194,880 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Giant Magellan Telescope cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $142,800.

Egyéb források

