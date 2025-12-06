Cégjegyzék
Giant Eagle
Giant Eagle Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United States a Giant Eagle cégnél $94.3K és $137K yearként között mozog. Tekintsd meg a Giant Eagle teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$107K - $124K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$94.3K$107K$124K$137K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Giant Eagle?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Giant Eagle cégnél in United States évi $136,850 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Giant Eagle cégnél a Terméktervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $94,300.

Egyéb források

