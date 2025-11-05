Cégjegyzék
GFT Group Szoftvermérnök Fizetések Warsaw Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Warsaw Metropolitan Area a GFT Group cégnél összesen PLN 167K yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Warsaw Metropolitan Area csomag összesen PLN 174K. Tekintsd meg a GFT Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
(Belépő szint)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a GFT Group?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a GFT Group cégnél in Warsaw Metropolitan Area évi PLN 280,650 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GFT Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Warsaw Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 174,384.

