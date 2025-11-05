Cégjegyzék
GFT Group Szoftvermérnök Fizetések Spain helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Spain csomag a GFT Group cégnél összesen €42.7K yearként. Tekintsd meg a GFT Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Összesen évente
€42.7K
Szint
L4
Alapbér
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
15 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a GFT Group cégnél in Spain évi €51,147 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GFT Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Spain jelentett medián éves teljes kompenzáció €40,669.

