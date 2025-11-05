Cégjegyzék
GFT Group Szoftvermérnök Fizetések Greater London Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater London Area csomag a GFT Group cégnél összesen £87.8K yearként. Tekintsd meg a GFT Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£87.8K
Szint
L4
Alapbér
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£4.6K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a GFT Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a GFT Group cégnél in Greater London Area évi £110,028 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GFT Group cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater London Area jelentett medián éves teljes kompenzáció £85,829.

