A Szoftvermérnök kompenzáció in Italy a GFT Group cégnél €26K yearként a Junior Software Engineer szinthez és €29.7K yearként a Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Italy csomag összesen €27.1K. Tekintsd meg a GFT Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
