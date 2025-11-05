A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Sao Paulo a GFT Group cégnél R$103K yearként a Software Engineer szinthez és R$170K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Sao Paulo csomag összesen R$143K. Tekintsd meg a GFT Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
