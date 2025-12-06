Cégjegyzék
Getsafe Adatelemző Fizetések

Az átlagos Adatelemző teljes kompenzáció in Germany a Getsafe cégnél €72.5K és €99.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Getsafe teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$90.4K - $107K
Germany
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$83.5K$90.4K$107K$114K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Getsafe?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a Getsafe cégnél in Germany évi €99,210 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Getsafe cégnél a Adatelemző szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,466.

Egyéb források

