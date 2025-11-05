Cégjegyzék
A medián Vezetési tanácsadó kompenzációs in New York City Area csomag a GEP Worldwide cégnél összesen $94K yearként. Tekintsd meg a GEP Worldwide teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Összesen évente
$94K
Szint
L2
Alapbér
$90K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$4K
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a GEP Worldwide cégnél in New York City Area évi $350,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A GEP Worldwide cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $99,000.

