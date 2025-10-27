Cégjegyzék
Genesys
Genesys Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Genesys cégnél $92.4K yearként a L1 szinthez és $181K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $140K. Tekintsd meg a Genesys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Associate Software Engineer(Belépő szint)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Megtekintés 3 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Mik a karrierszintek a Genesys?

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Genesys cégnél in United States évi $237,300 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Genesys cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $136,600.

Egyéb források