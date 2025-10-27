Cégjegyzék
Genesys Termékmenedzser Fizetések

A Termékmenedzser kompenzáció in United States a Genesys cégnél $163K yearként a L2 szinthez és $292K yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $205K. Tekintsd meg a Genesys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Product Manager
$163K
$149K
$0
$13.8K
L3
Senior Product Manager
$218K
$181K
$7.5K
$29K
L4
Staff Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Genesys?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Genesys cégnél in United States évi $291,750 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Genesys cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $174,000.

Egyéb források