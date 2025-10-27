Cégjegyzék
  Terméktervező
  • Terméktervező

  • Összes Terméktervező fizetés

Genesys Terméktervező Fizetések

A Terméktervező kompenzáció in Ireland a Genesys cégnél €46.3K yearként a L1 szinthez és €56.2K yearként a L2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ireland csomag összesen €47.7K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Genesys?

UX Tervező

UX Tervező

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Genesys cégnél in Ireland évi €120,596 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Genesys cégnél a Terméktervező szerepkörre in Ireland jelentett medián éves teljes kompenzáció €52,350.

