Genesys Terméktervező Fizetések

A Terméktervező kompenzáció in Ireland a Genesys cégnél €46.3K yearként a L1 szinthez és €56.2K yearként a L2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ireland csomag összesen €47.7K. Tekintsd meg a Genesys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Megtekintés 1 További szintek

+ €50.5K + €77.5K + €17.4K + €30.5K + €19.2K Don't get lowballed

Legfrissebb fizetési bejelentések

​ Táblázat szűrő Feliratkozás Hozzáadás Komp hozzáadása Kompenzáció hozzáadása

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( EUR ) Alap | Részvény (év) | Bónusz Nem találhatók fizetések Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Értesítést kérek új fizetésekről Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

HR / Toborzás? Készíts interaktív ajánlatot

Közreműködés

Mi az átruházási ütemterv a Genesys ?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba Iratkozz fel az ellenőrzött Terméktervező ajánlatokra . E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet → Add meg az E-mail Címed Add meg az E-mail Címed Feliratkozás Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök Új Munkakör Beküldése