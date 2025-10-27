A Terméktervező kompenzáció in Ireland a Genesys cégnél €46.3K yearként a L1 szinthez és €56.2K yearként a L2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Ireland csomag összesen €47.7K. Tekintsd meg a Genesys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
