Gateway Rehab
    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    1972
    480
    $50M-$100M
