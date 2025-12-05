A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Garmin cégnél $91.9K yearként a Software Engineer I szinthez és $209K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $95.3K. Tekintsd meg a Garmin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
