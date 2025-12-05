Cégjegyzék
Az átlagos Ügyfélszolgálat teljes kompenzáció in Taiwan a Garmin cégnél NT$2.28M és NT$3.31M yearként között mozog. Tekintsd meg a Garmin teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Garmin?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Ügyfélszolgálat pozícióra a Garmin cégnél in Taiwan évi NT$3,314,881 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Garmin cégnél a Ügyfélszolgálat szerepkörre in Taiwan jelentett medián éves teljes kompenzáció NT$2,275,469.

