Gaming Innovation Group
Gaming Innovation Group Szoftvermérnök Fizetések Madrid Metropolitan Area helyen

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in Madrid Metropolitan Area a Gaming Innovation Group cégnél €52.4K és €74.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a Gaming Innovation Group teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€59.6K - €70.6K
Spain
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€52.4K€59.6K€70.6K€74.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Gaming Innovation Group?

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Gaming Innovation Group in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €74,444. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gaming Innovation Group for the Szoftvermérnök role in Madrid Metropolitan Area is €52,434.

