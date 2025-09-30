Cégjegyzék
G-Research
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Greater Dallas Area

G-Research Szoftvermérnök Fizetések Greater Dallas Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Dallas Area csomag a G-Research cégnél összesen $120K yearként. Tekintsd meg a G-Research teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Összesen évente
$120K
Szint
L1
Alapbér
$100K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$20K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a G-Research?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a G-Research cégnél in Greater Dallas Area évi $180,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A G-Research cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Dallas Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $115,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a G-Research cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Vista Equity Partners
  • Squarepoint Capital
  • Personal Capital
  • Transact
  • Marshall Wace
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források