Furlenco
Furlenco Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in India csomag a Furlenco cégnél összesen ₹4.64M yearként. Tekintsd meg a Furlenco teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Furlenco
Senior Product Manager
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹4.64M
Szint
-
Alapbér
₹4.64M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Furlenco?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Furlenco cégnél in India évi ₹6,233,013 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Furlenco cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,635,958.

