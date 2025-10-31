Cégjegyzék
Funding Circle
Funding Circle Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United Kingdom csomag a Funding Circle cégnél összesen £80K yearként. Tekintsd meg a Funding Circle teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Funding Circle
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£80K
Szint
L3
Alapbér
£80K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
17 Év
Mik a karrierszintek a Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Funding Circle cégnél in United Kingdom évi £98,683 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Funding Circle cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £80,673.

