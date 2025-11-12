Cégjegyzék
A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in United States a FullStory cégnél $162K yearként a Level 20 szinthez és $228K yearként a Level 40 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $200K.

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Level 20
(Belépő szint)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A FullStory cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a FullStory cégnél in United States évi $276,200 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A FullStory cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $182,000.

