Fulgent Genetics Fizetések

A Fulgent Genetics fizetése $69,650 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $100,500-ig egy Orvosbiológiai mérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fulgent Genetics . Utoljára frissítve: 11/20/2025