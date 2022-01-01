Fujitsu Fizetések

Cégjegyzék
A Fujitsu fizetése $14,141 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $211,050-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fujitsu. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Szoftvermérnök
Median $129K

Hálózati mérnök

Termékmenedzser
Median $175K
Üzleti műveletvezető
$41.4K

Üzleti elemző
$20.6K
Üzletfejlesztés
$168K
Ügyfélszolgálat
$15.6K
Adatelemző
$74.2K
Adattudományi vezető
$125K
Adattudós
$58.8K
Létesítménymenedzser
$40.6K
Pénzügyi elemző
$68.5K
Hardvermérnök
$145K
Informatikus (IT)
$62.4K
Vezetési tanácsadó
$55K
Marketing
$67.6K
Terméktervező
$14.1K
Programmenedzser
$67.1K
Projektmenedzser
$48.6K
Értékesítés
$211K
Értékesítés támogatás
$47.6K
Kiberbiztonsági elemző
$17.5K
Megoldástervező
$26.4K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Fujitsu cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $211,050 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fujitsu cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $60,617.

Kapcsolódó cégek

  • Cognizant
  • Wipro
  • CSG
  • NTT DATA
  • Perficient
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

