FTX Fizetések

A FTX medián fizetése $16,566 egy Adatelemző pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a FTX. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Adatelemző
$16.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a FTX cégnél: Adatelemző at the Common Range Average level évi $16,566 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A FTX cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $16,566.

Egyéb források

