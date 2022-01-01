Cégkönyvtár
FTI Consulting
Itt dolgozik? Igényelje cégét

FTI Consulting Fizetések

FTI Consulting fizetési tartománya $87,435 teljes kompenzációban évente Könyvelő alsó végén $362,500 Menedzsment tanácsadó felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól FTI Consulting. Utoljára frissítve: 8/15/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Menedzsment tanácsadó
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Könyvelő
$87.4K
Üzleti elemző
$189K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Adatelemző
$101K
Emberi erőforrások
$90.5K
Marketing
$153K
Szoftverfejlesztő
$96K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a FTI Consulting-nél a Menedzsment tanácsadó at the L5 level, évi $362,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A FTI Consulting-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $135,188.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a FTI Consulting-nél

Kapcsolódó cégek

  • HPE
  • BlackRock
  • Illumina
  • Cornerstone OnDemand
  • Danaher
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források