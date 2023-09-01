Cégjegyzék
Freedom Forever
Freedom Forever Fizetések

A Freedom Forever fizetése $75,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $110,000-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Freedom Forever. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $75K
Termékmenedzser
Median $110K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Freedom Forever cégnél: Termékmenedzser évi $110,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Freedom Forever cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $92,500.

Egyéb források

