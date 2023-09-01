Framer Fizetések

Cégjegyzék
A Framer fizetése $141,344 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $152,335-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Framer. Utoljára frissítve: 11/24/2025

Szoftvermérnök
Median $141K
Üzletfejlesztés
$152K
A legmagasabban fizető pozíció a Framer cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $152,335 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Framer cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $146,839.

