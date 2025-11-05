Cégjegyzék
Fortinet
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • San Francisco Bay Area

Fortinet Szoftvermérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Fortinet cégnél $136K yearként a P1 szinthez és $268K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $212K. Tekintsd meg a Fortinet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
Software Engineer 2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
Senior Software Engineer
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Fortinet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



Befoglalt Munkakörök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Hálózati mérnök

Minőségbiztosítási (QA) szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

DevOps mérnök

Webfejlesztő

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fortinet cégnél in San Francisco Bay Area évi $322,100 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fortinet cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $201,000.

