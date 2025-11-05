A Szoftvermérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Fortinet cégnél $136K yearként a P1 szinthez és $268K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $212K. Tekintsd meg a Fortinet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$136K
$111K
$20.7K
$5K
P2
$158K
$145K
$13.3K
$0
P3
$214K
$177K
$32.3K
$5K
P4
$252K
$197K
$46.9K
$7.7K
Unlock by Adding Your Salary!
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fortinet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
