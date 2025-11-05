A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Vancouver a Fortinet cégnél CA$107K yearként a P1 szinthez és CA$236K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Vancouver csomag összesen CA$115K. Tekintsd meg a Fortinet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fortinet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése