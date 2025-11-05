Cégjegyzék
A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Vancouver a Fortinet cégnél CA$107K yearként a P1 szinthez és CA$236K yearként a P6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Vancouver csomag összesen CA$115K. Tekintsd meg a Fortinet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
CA$107K
CA$95.2K
CA$12K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$114K
CA$100K
CA$13.4K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$137K
CA$119K
CA$18.3K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$211K
CA$158K
CA$50.8K
CA$2.6K
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Fortinet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fortinet cégnél in Greater Vancouver évi CA$242,860 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fortinet cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Vancouver jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$109,942.

