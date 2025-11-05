A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Ottawa Area a Fortinet cégnél CA$96.8K yearként a P1 szinthez és CA$184K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Ottawa Area csomag összesen CA$108K. Tekintsd meg a Fortinet teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Fortinet cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)
