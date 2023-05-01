Cégkönyvtár
Fluke
Fluke Fizetések

Fluke fizetési tartománya $13,236 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $222,063 Emberi erőforrások felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Fluke. Utoljára frissítve: 8/10/2025

$160K

Emberi erőforrások
$222K
Gépészmérnök
$111K
Termékdizájner
$13.2K

Termékvezető
$183K
Projektmenedzser
$137K
Szoftverfejlesztő
$109K
Szoftverfejlesztési vezető
$216K
Technikai projektmenedzser
$109K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Fluke-nél a Emberi erőforrások at the Common Range Average level, évi $222,063 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Fluke-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,055.

Egyéb források