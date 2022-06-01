Cégjegyzék
Fluidra
Fluidra Fizetések

A Fluidra fizetése $49,668 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $217,260-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fluidra. Utoljára frissítve: 9/8/2025

$160K

Termékmenedzser
Median $59.9K
Emberi erőforrások
$145K
Marketing
$59.6K

Terméktervező
$166K
Toborzó
$143K
Szoftvermérnök
$49.7K
Megoldástervező
$217K
GYIK

The highest paying role reported at Fluidra is Megoldástervező at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $217,260. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fluidra is $142,800.

