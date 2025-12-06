Cégjegyzék
Flagstar Ban
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnöki vezető

  • Összes Szoftvermérnöki vezető fizetés

Flagstar Ban Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in United States a Flagstar Ban cégnél $157K és $215K yearként között mozog. Tekintsd meg a Flagstar Ban teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$168K - $204K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$157K$168K$204K$215K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Szoftvermérnöki vezető beküldésres itt: Flagstar Ban van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Flagstar Ban?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnöki vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Flagstar Ban cégnél in United States évi $214,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Flagstar Ban cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $157,250.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Flagstar Ban cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Roblox
  • Uber
  • Spotify
  • Netflix
  • Tesla
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/flagstar-ban/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.