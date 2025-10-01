Cégjegyzék
Fiverr Szoftvermérnök Fizetések Tel Aviv Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Tel Aviv Metropolitan Area csomag a Fiverr cégnél összesen ₪508K yearként. Tekintsd meg a Fiverr teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
Összesen évente
₪508K
Szint
hidden
Alapbér
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bónusz
₪0
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Fiverr?

₪560K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fiverr cégnél in Tel Aviv Metropolitan Area évi ₪640,011 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fiverr cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Tel Aviv Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪489,826.

