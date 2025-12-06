Cégjegyzék
Fiverr Marketing Fizetések

Tekintsd meg a Fiverr teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$111K - $131K
Israel
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$97.4K$111K$131K$138K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing pozícióra a Fiverr cégnél in Israel évi ₪465,347 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fiverr cégnél a Marketing szerepkörre in Israel jelentett medián éves teljes kompenzáció ₪327,766.

Egyéb források

