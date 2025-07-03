Cégjegyzék
Fitterfly
Fitterfly Fizetések

A Fitterfly medián fizetése $24,889 egy Termékmenedzser pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Fitterfly. Utoljára frissítve: 11/20/2025

Termékmenedzser
Median $24.9K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Fitterfly cégnél: Termékmenedzser évi $24,889 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fitterfly cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $24,889.

Egyéb források

