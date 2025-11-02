Cégjegyzék
FISPAN Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a FISPAN cégnél összesen CA$86.8K yearként. Tekintsd meg a FISPAN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
FISPAN
Software Developer
Vancouver, BC, Canada
Összesen évente
CA$86.8K
Szint
Entry Level
Alapbér
CA$86.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a FISPAN?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a FISPAN cégnél in Canada évi CA$160,866 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A FISPAN cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$92,398.

