Fisher & Paykel Healthcare
Fisher & Paykel Healthcare Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in New Zealand a Fisher & Paykel Healthcare cégnél NZ$75.3K és NZ$109K yearként között mozog. Tekintsd meg a Fisher & Paykel Healthcare teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/23/2025

Átlagos Teljes Juttatás

NZ$85.4K - NZ$99.2K
New Zealand
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
NZ$75.3KNZ$85.4KNZ$99.2KNZ$109K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Fisher & Paykel Healthcare?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Fisher & Paykel Healthcare cégnél in New Zealand évi NZ$109,303 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Fisher & Paykel Healthcare cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in New Zealand jelentett medián éves teljes kompenzáció NZ$75,318.

